تراند الفن: «الصحة» توضح المدة المستغرقة للكشف عن نتائج فحص «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أوضحت وزارة الصحة المدة المستغرقة للكشف عن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أن نتائج فحص فيروس كورونا تستغرق مدة أقصاها 72 ساعة من أخذ العينة.

وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحرص على أخذ اللقاح المضاد للفيروس.

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