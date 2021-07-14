تراند الفن: “السكة الحديد” تستدعي كمسري قطار منوف في محطة مصر لبدء التحقيقات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - قال مصدر بالسكة الحديد إن الهيئة أصدرت أمر استدعاء لكمسري قطار منوف لبدء تحقيق عاجل بعد حدوث مشادة بين كمسري قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب، بسبب تحصيل الأجرة والغرامة والذي تحدثت فيه إحدى راكبات القطار عن اعتداء الكمسري على المواطن ورفضه تحصيل الأجرة والغرامة منها، ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظًا على حقوق الراكب.

وأضاف المصدر لـ“القاهرة 24” أن الكمسري كان موجودًا داخل أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية بعد إجراء عملية عاجلة لحفيده، وذلك بعد ساعات من واقعة قطار منوف مشيرًا إلى أن هيئة السكة الحديد ستبدأ بسحب عينات من كمسري القطار لفحصها والتأكد من سلبيتها من تعاطي المخدرات، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات تجاه كمسري قطار منوف حال تعاطيه المواد المخدرة، التي تتمثل في تطبيق لوائح وقوانين السكة الحديد بشأن إيقافه لمدة 3 أشهر، ومن ثم إجراء تحليل للمواد المخدرة مرة أخرى للتأكد من سلبيتها.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف كمسري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في جميع المواقف وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها، وأكدت الهيئة احترامها التام لجميع جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

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