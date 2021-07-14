شوف عروض بنده من 12 وحتى 18 يوليو بالسعودية Panda في موقع بندة ومجله بنده Hyper Panda

يعتبر هايبر بنده من كبرى سلاسل المحلات الموجودة في الوطن العربي كله، خاصة في دول الخليج العربي، وذلك لتقديمه أتتميز عروض بنده بالتنوع على جميع السلع التي يحتاجها كل منزل، وكذلك على جميع أنواع الأدوات في هايبر بنده Hyper Panda بالسعودية خلال يوليو.

عروض هايبر بنده بالسعودية Hyper Panda

يوفر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على: أسعار عبوات فرانك الدجاج من ماركة أمريكانا، كما يوفر عرض خاص جداً على سعر فيلية الدجاج من نفس الماركة الشهيرة Americana، ويقدم أيضاً خصم خاص على سعر البرجر من أمريكانا، وعلى سعر عبوات ناجت الدجاج العادي من ماركة أمريكانا بالحجم الوسط الذي يكفي عائلة، وأيضاً خصم خاص على سعر كرات اللحم البقري من أمريكانا العبوات الإقتصادية، وخصم مميز على عبوات الخضار بأنواعه من ماركة داري Dari.

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نستكمل مع حضراتكم عملاء بنده الكرام العديد من التخفيضات على المنتجات المقدمة في فروع هايبر بنده، ومنها: عبوات الفراولة من ماركة مونتانا، وماركة داري Dari، كما يتوفر خصم خاص على سعر عبوات البطاطس الإكسترا كريسبي للقلي من ماركة لامب ويستون Lambweston، كما يتوفر خصم خاص على سعر نقانق الدجاج من ماركة دو Deux، وخصم آخر على سعر بطاطس زيغي لامب، وكذلك خصم مميز على سعر ويدج ويستون، كما يوجد تخفيض مميز من بنده على أسعار عبوات القلقاس مع الخضرة من ماركة مونتانا، وكذلك على عبوات الملوخية، والفاصوليا الخضراء من نفس الماركة المعروفة.

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يتميز هايبر بندة بتقديمه أفضل العروض على أسعار المنتجات الغذائية، ومن ضمنها: عرض خاص على سعر عبوات الجبنة الموتزاريلا المبشورة من ماركة المراعي Al marai، كما يتوفر خصم مميز على أسعار عبوات العسل الطبيعي الزهور البرية المميز المذاق من المراعي، ويتوفر أيضاً خصم خاص على سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة درجة أولى المراعي Al Marai، وغيرها من الخصومات يومياً عبر موقع ثقفني.