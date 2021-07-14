نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة اليوم 14 يوليو حتى 21 يوليو 2021 عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو جدة الاسبوعية 14 يوليو 2021 وهي عروض الاضحي المبارك نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني. وتوفر لولو اليوم صفقات العيد الكبري التي تحتوي علي اقوي الخصومات علي كافة المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك والفواكه والخضروات. عروض لولو جدة عروض لولو جدة الأسبوعية تحتوي علي سمك سلمون نرويجي منظف بسعر 42.95 ريال للكيلو بدلاً من 56.95 ريال.

توفر لولو جدة أرز الوليمة بسمتي 10 كيلو بسعر 54.95 ريال بدلاً من 71.90 ريال.

كما تشمل عروض لولو اليوم الاربعاء علي جبنة كريم المراعي بسعر 14.45 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

تضم عروض اليوم من لولو جدة علي دجاج البشاير بسعر 89.90 ريال بدلاً من 127 ريال.

تخفيضات لولو جدة الاسبوعية علي قهوة تشيبو الذهبية بسعر 17.95 ريال بدلاً من 20.50 ريال.

يمكنك شراء نسكافية قهوة 3 في 1 بسعر 26.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

عروض لولو الجديدة في السعودية بها شاي ربيع 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.90 ريال.

تشمل عروض لولو جدة اليوم على نادك حليب طويل الأجل 1 لتر بسعر 34.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال. عروض لولو جدة الأسبوعية آخر عروض لولو جدة الأسبوعية بها قودي كاتشب الطماطم الطبيعي بسعر 12.95 ريال بدلاً من 21.45 ريال.

كما تضم عروض اليوم من لولو جده علي ماجي نودلز بنكهة الدجاج بسعر 9.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

لمحبي المشروبات الغازية يمكنك الحصول على البيبسي والسفن اب والميرندا بسعر 12.60 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

تضم عروض لولو السعودية علي كافة أنواع الشوكولاتة مثل شوكولاتة جالكسي مينيز بسعر 24.50 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

تشمل العروض علي ولوكر بسكويت الوافر بسعر 7.50 ريال بدلاً من 12.40 ريال. عروض لولو جدة هذا الاسبوع يمكنك شراء الخضروات والفواكة الطازجة من خلال لولو جدة ومنها: تفاح احمر ايطالي للكيلو بسعر 5.45 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

تضم عروض لولو مانجو يمني بسعر 7.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

يمكنك شراء البطيخ المصري بسعر 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

تضم عروض لولو على الخضروات على البطاطس السعودي بسعر 1.75 ريال بدلاً من 3.95 ريال.

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