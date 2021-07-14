شوف عروض العثيم بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك وتخفيضات رهيبة على المواد التموينية والأسماك

عروض العثيم بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، مجموعة شركات اسواق عبدالله العثيم الموجودة في جميع نواحي المملكة تعتبر من أشهر الأماكن وأكثرهم انتشاراً، تمتلك شركة العثيم عشرات الفروع في الكثير من الأماكن المختلفة داخل المملكة، وذلك بهدف سهولة وصول العملاء إلى الفروع لشراء احتياجاتهم اليومية، في البداية اقتصر مجال بيع شركة العثيم على المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية فقط، ولكن مع مرور السنوات قامت شركة العثيم بتوفير أقسام جديدة في الفروع مثل أجهزة المطبخ الحديثة وبعض الإلكترونيات.

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تعتبر شركة عبدالله العثيم من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في الرياض ثم استطاعت الشركة التوسع والانتشار في كل نواحي المملكة، وشركة العثيم دائماً ما تسعى إلى التميز وكسب رضا العملاء، لذلك قامت الشركة بتأسيس موقعها الإلكتروني الذي يعتبر متجر إلكتروني يسهل على العملاء شراء كل احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية دون مغادرة البيت.

عروض العثيم اليوم الاثنين

نظراً لظروف البلاد الصعبة في الفترة السابقة نتيجة لانتشار فيروس كورونا، قامت شركة أسواق العثيم بتوفير كل ما يحتاج إليه العملاء على الموقع الإلكتروني الخاص بها بالإضافة إلى العروض التي يتم تقديمها في الفروع يتم عرضها على هذا الموقع ليستفيد منها جميع العملاء، وكل ذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس وأيضاً المحافظة على صحة وسلامة العملاء من خلال تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

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