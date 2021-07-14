شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عروض الأجهزة المنزلية

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية هي العروض الاسبوعية من العثيم على الإلكترونيات. حيث توفر أسواق العثيم مجلة عروض منفصلة كل أسبوع خاصة بالالكترونيات لكي يستطيع الجميع العثور عليها بسهولة وتصفح كافة الالكترونيات المتوفرة ضمن عروض العثيم الجديدة. وجميع عروض العثيم اليوم تسري من اليوم الأربعاء 14 يوليو وتستمر حتى يوم 27 يوليو 2021 مما يعطي فرصة رائعة. اما جميع عملاء العثيم من الاستفادة من هذه الخصومات والتخفيضات الضخمة على التجهيزات المنزلية.

عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية

عروض العثيم اليوم الاربعاء تحتوي علي خصومات من الاخر حيث توفر الكثير من الأجهزة الكهربائية الهامة في المنزل مثل:

توفر عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية غلاية كهربائية كولين بسعر 29 ريال بدلاً من 64.62 ريال.

تشمل عروض العثيم اليوم الأربعاء على محضر طعام مولينكس بسعر 199 ريال بدلاً من 419 ريال.

تضم عروض العثيم اليوم الأربعاء 14 يوليو خلاط مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال.

عروض العثيم لهذا الاسبوع بها ترموس هوم واي بسعر 34 ريال بدلاً من 59 ريال.

يمكنك شراء مايكرويف كليك اون 20 لتر بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال.

عروض التجهيزات المنزلية من العثيم تحتوي على شنطة سفر بأسعار مختلفة تبداً من 69 ريال حتي 109 ريال.

يمكنك شراء طقم حافظة طعام سوبر ماكس بسعر 39 ريال فقط.

توفر مجلة عروض العثيم لعملائها قدر ضغط السيف باسعار تبدا من 94 ريال حتي 125 ريال.

عروض العثيم اليوم علي الأجهزة الكهربائية

عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية بها طقم قدور رويال فورد 8 حبات بسعر 99 ريال بدلاً من 195 ريال.

توفر عروض العثيم اليوم ساور لامبرت بسعر 18 ريال.

يمكنك شراء صينية فرن نادر بيضاوي ومستطيلة بسعر 34.95 ريال.

عروض العثيم للالكترونيات