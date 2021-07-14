تراند الفن: «أمانة جدة» تعتمد 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت أمانة محافظة جدة أنه تم اعتماد 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ، بمشيئة الله.

وبينت الأمانة، في تغردية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المواقع شملت :

• حي الأجاويد شمال بندة

• البلد بجوار مسلخ السبيل

• أم السلم حي المنتزهات بجوار قاعة النهدي

• أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي بحي النخيل بجوار المسلخ

• بريمان شارع الحسن السوهاجي

• طيبة بجوار الممشى

• ذهبان بجوار بلدية ذهبان

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