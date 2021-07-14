تراند الفن: منة شلبي: لهذا السبب مشاعري وصلت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تحدثت الفنانة منة شلبي، عن سبب نجاح مسلسلها “ليه لأ 2”، الذي انتهى عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت منة شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، بعد سؤال الإعلامي شريف عامر لها عن كيفية قدرتها على توصيل مشاعر الأمومة لدى الجمهور بهذه الطريقة قائلة: “الفكرة وصلت للجمهور لأننا صدقناها بقوة”.

ووجهت الشكر لوالدي الطفل سليم مصطفى الذي جسد دور “يونس” في المسلسل قائلة: “أنا حقيقي عاوزة أشكر والد ووالدة سليم لأنهما تركوه لنا تمامًا، وسليم مطيع بشكل كبير خاصة أن الأطفال في هذا العمر يكونوا أشقياء ومزعجين، لكن هو ما شاء الله عليه مطيع جدًا”.

وتابعت: “دايمًا كنا نقول له ركز وخليك متحمس، وهو روحه خفيفة علشان كده كان سهل إننا نحب بعض”، مردفة: “اتعلم إن التمثيل يجب أن يكون بصدق”.

وعبرت منة شلبي عن امتنانها لردود فعل الجمهور وتعليقاتهم الإيجابية حول المسلسل: “قائلة: ”ممتنمة لردود الفعل ومتشرفة، وإن شاء الله نقدر نعمل حاجات محترمة تحترم الناس وعقليتهم”.

وأوضحت منة أنها متابعة جيدة للجروبات النسائية على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: “قرأت تعليق عجبني بنت كتبت المسلسل أعطاني أمل إني أبقى أم”.

وأشارت إلى أنهم في تواصل مستمر مع وزارة التضامن، ووجهت الشكر لهم على مجهوداتهم، مضيفة: “وزيرة التضامن قمة في الرقي والأدب والعطاء”، وذلك بعدما أعلنت الوزارة أن طلبات كفالة الأطفال زادت بشكل كبير بعد عرض المسلسل.

واختتمت: “وفي النهاية الصدق يصل للجمهور، وكلما قدمنا أعمالًا مهمة نشعر بالامتنان والفخر”.

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