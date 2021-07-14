تراند الفن: شاهد: سيارة “هايلكس” تتسبب بحادث مروع في “بيش”.. صدمت الأولى من الخلف وأسقطت الثانية في حفرة

صحيفة المرصد : تسببت مركبة من نوع “هايلكس” في حادث مروّع على أحد الطرق في محافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما صدمت سيارة كانت تسير أمامها بقوة وتسببت في سقوط ثانية بحفرة على جانب الطريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، أن السيارة الـ”هايلكس” كانت تسير بسرعة عالية على الطريق وصدمت سيارة سوداء كانت تسير أمامها، وتسببت لها في أضرار من الخلف.

وأبان المقطع أن السيارة السوداء التي تعرضت للصدم من الخلف اختل توازنها فانحرفت عن مسارها وصدمت سيارة في الاتجاه المقابل من الجانب لتسقطها في حفرة على جانب الطريق.



