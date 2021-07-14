- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تسببت مركبة من نوع “هايلكس” في حادث مروّع على أحد الطرق في محافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما صدمت سيارة كانت تسير أمامها بقوة وتسببت في سقوط ثانية بحفرة على جانب الطريق.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، أن السيارة الـ”هايلكس” كانت تسير بسرعة عالية على الطريق وصدمت سيارة سوداء كانت تسير أمامها، وتسببت لها في أضرار من الخلف.
وأبان المقطع أن السيارة السوداء التي تعرضت للصدم من الخلف اختل توازنها فانحرفت عن مسارها وصدمت سيارة في الاتجاه المقابل من الجانب لتسقطها في حفرة على جانب الطريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: سيارة “هايلكس” تتسبب بحادث مروع في “بيش”.. صدمت الأولى من الخلف وأسقطت الثانية في حفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.