فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أكد ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أن الفنان تامر حسني هو صاحب برند إيطالي في تصنيع البدل، وقدم البدلة الرسمية لبعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة “طوكيو 2020” كهدية.
وأضاف “الششتاوي”، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه تم عرض الزي الرسمي لبعثة مصر في البطولة خلال المؤتمر الصحفي، منوهًا إلى أن هذ الزي لاقى استحسان جميع الضيوف والحضور، وعلق “حاجة مشرفة”.
وأشار إلى أن الفرق الطبية عرضت كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية وخلال دورة “طوكيو 2020″، مؤكدًا أن التأهل لطوكيو يمثل نجاح كبير والفوز، متابعًا: “داخلين ننافس وعايزين نأخذ ميدالية”.
وأطلق تامر حسني، أول خط أزياء يقدمه بعنوان “بيروتشي” يرتديه أفراد البعثة المصرية المتأهلون لأولمبياد طوكيو 2020.
وقال تامر حسني: “أنا بتشرف جدًا إن أول خط أزياء أقدمه في حياتي واسمه بيروتشي أول من يرتديه أبطال مصر العظام اللي دايمًا مشرفنا، وهنفضل نشجعهم بشكركم جميعا وحظ عظيم”.
وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان، تم مناقشة ما تم إنجازه من خطة التأهيل لكل الاتحادات الرياضية التي وضعت منذ عام 2016 حتى الآن.
وشهد المؤتمر تقديم تامر حسني أغنية وطنية والتقط صور تذكارية مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات المقبلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
وشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدير اللجنة الأولمبية: تامر حسني قدم البدلة الرسمية لبعثة المنتخب هدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.