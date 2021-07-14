- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو نادر للراحل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله –، وهو يتحدث عن هدف شهير للاعب ماجد عبدالله في إحدى المباريات ضد كوريا الجنوبية.
وقال “الملك فهد” في مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع بين المغردين: “الفريق الكوري أخذ هدفين وحنا أخذنا 3 ، وفيه واحد ما احتسبوه لماجد عبدالله”.
وأضاف: “قالوا إنه سرق، وحنا ما شفنا إنه سرق، لا أخذ الكرة وحطها في جيبه ولا شيء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ما شفناه سرق شيء”.. شاهد: فيديو نادر لـ”الملك فهد” يعلق على هدف “ماجد عبدالله” في مرمى كوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.