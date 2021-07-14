تراند الفن: شوف بنفسك .. النجمة “فاني كابور” تظهر بالبيكيني بشكل جرئ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أثارت سيدة الأعمال ونجمة السينما الهندية، فاني كابور، جدل وضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب صورها الجريئة والغريبة التي تشارك بها جمهورها ومتابعيها.

وظهرت فاني كابور في الصورة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الرسمية عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جريئة مع صديقها.

كما شاركت فاني كابور مقطع فيديو قصير لها داخل سيارتها، بينما ترتدي تي شيرت رياضي باللون الرمادي الفاتح، حيث كانت تستمع لإحدى الأغنيات الأجنبية.

جدير بالذكر أن فاني كابور تعرضت في وقت سابق إلى موقف محرج حينما كانت تحتفل بالعام الجديد مع شقيقتها أثناء رحلة تزلج على الجبال، حيث تعرضت للسقوط أرضا أثناء التزلج، وذلك بعدما لم تتمكن من الاستمرار فى توازنها وسط الثلوج.

وقد تعرضت فاني كابور للهجوم مؤخرًا أيضًا، بسبب اتجاهها لعمليات التجميل في الفترة الأخيرة، وأنكرت فاني كابور في العديد من المُقابلات الإعلامية إجراء أي عمليات تجميل، إلا أن الجمهور أصر على معرفة حقيقة تصريحاتها مع تغيير شكلها مؤخرًا.

وفي صورة أخرى نشرت فاني كابور إطلالة جديدة لها كشفت عن مفاتنها بالكامل، الأمر الذي أشعل الأجواء وخصوصا بسبب ظهور أجزاء مثيرة من جسدها مثل منطقة المؤخرة والصدر وظهورها بوضعيات مثيرة.

وفي فيديو آخر كانت ترقص فاني كابور بطريقة مغرية وارتجت الملابس الداخلية وفتحت زرار الهوت شورت ورقصت أمام الموظفين بطريقة مثيرة، وقررت أن تستغل جسدها في الحصول على أعلى نسبة مشاهدة والكثير من التعليقات والإعجابات سواء على تويتر أو فيسبوك وانستجرام.

