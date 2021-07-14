تراند الفن: صديق كريم صبري: “أسرته حالها يقطع القلب”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال صادق عادل، الصديق المقرب لكريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، إن صديقه الراحل كان خلوقًا ولديه عزة نفس تمنعه من طلب المساعدة، موضحًا: “مكنش ينفع يروح لبني آدم يقوله ساعدني، لأن الناس كانت هتقوله خلي أخوك يساعدك”.

وأضاف “عادل”، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: “كريم رزق بموهبة رائعة للغاية، ولم يكن ليقبل أن يساعده شقيقه وأن يطغى اتهامه بالنجاح من خلال الواسطة على هذه الموهبة”.

وتابع بأنه لم يتمكن من طرح الألبوم الذي يحلم به، لأنه كان في حاجة إلى منتج يتعاون معه: “كريم كان يقرأ القرآن ويصلي وله مقاطع فيديو رائعة في هذا الصدد”، مشيرًا إلى أنه كان ملحنًا رائعا للغاية أيضًا.

وأردف: “عيلتهم حالتها تقطع القلب، وكان عايش مع والدته، ربنا يكون في عونها ويصبرها، لأنه لما كان بيبقى في مكان بيخلي القعدة كلها ضحك وبهجة ومكنش حد بيتكلم بسبب الفرحة اللي بينشرها في المكان”.

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