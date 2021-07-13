نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم والتي ينتظرها جميع الأشخاص في مختلف مدن ألمملكة العربية السعودية بمناسبه عيد الأضحى المبارك حيث تقدم عروض العثيم جميع المنتجات و السلع الغذائية من فواكه و خضروات وجميع أنواع اللحوم و الأسماك و المعلبات الغذائية وجميع الأدوات المنزلية و الأدوات الكهربائية بخصومات تصل الي 50% في أسواق ومتاجر عبدلله العثيم حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع في جميع المتاجر و الأسواق فسارعوا قبل الانتهاء.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم خصومات كبيره للغايه علي جميع ما يحتاجه المواطن من مستلزمات و التي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال عن طريق الصور و التي يتواجد بها جميع المنتجات و السلع كي تستفيدوا منها وتوفروا المال بمناسبه اقتراب عيد الأضحى حيث تقدم جميع أنواع الفواكه كالتفاح و البطيخ و الكمثري و العنب و التين و الخضروات الطازجة ايضا وجميع أنواع الحلويات و المكسرات و المعلبات الغذائية كالصلصة و الفول و المربي.

مجله عروض العثيم

تحتوي عروض العثيم علي جميع المنتجات الغذائية من وفواكه طازجه حيث تقدم العنب الأحمر و الخوخ السكري و الكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي و الليمون و التفاح الأحمر بسعر 6.95 ريال سعودي و العنب الابيض و البرتقال ابو صره بسعر4.54 ريال سعودي و الخضروات بجميع أنواعها أيضا حيث تحتوي علي الباذنجان و البصل الأحمر بسعر 1.95 ريال سعودي فقط كي يستفيد جمع العملاء من تلك الخصومات .

تشمل عروض العثيم بمناسبه عيد الاضحي المبارك جميع الحلويات حيث تضم كعك بالسمن البلدي بسعر 24.95 ريال سعودي و البسكويت الجوز الهند و كيك وسط بسعر 44.95 ريال سعودي و بيتي فور بسعر 29.95 ريال سعودي و حلويات شرقيه بسعر 17.95 ريال سعودي و شوكلاته جلاكسي بسعر 49.95 ريال سعودي وجميع المشروبات و العصائر ايضا كما تحتوي علي الشاي و القهوه و النسكافيهوجميع انواع المسليات الغذائيه كالمكسرات.

كانت هذه عروض العثيم اليوم الأربعاء و التي قدمناها لحضراتكم من خلال مجله العروض كي تتعرفو علي المنتجات و السلع الغذائية وتستفيدوا من تلك التخفيضات بمناسبه اقتراب العيد المبارك حيث تستمر هذه العروض في جميع المدن في المملكه العربيه السعودية مكه وجده و الرياض في جميع متاجر و اسواق عبدلله العثيم حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الاستفادة من هذا العرض .