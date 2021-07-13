تراند الفن: المواطن المعتدى عليه بقطار المنوفية: “اتهنت قدام بنتي والكمسري رفض الفلوس من الناس”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - كشف محمد رشاد، المواطن المعتدى عليه أمام ابنته في قطار المنوفية، والذي ظهر في فيديو سيدة قطار المنوفية، كواليس واقعة تعدي كمسري قطار عليه.

وقال محمد رشاد، إنه أب لثلاثة بنات كانت إحدهن معه أثناء واقعة القطار وشهدت إهانته على يد الكمسري وأحد المتواجدين معه، وابنته أصيبت بحالة من الرعب بعد مشاهدتها له في ذلك الموقف، مشيرًا إلى أنه يسكن ويعمل في القاهرة وكان متوجهًا إلى المنوفية لزيارة حماته في المنوفية، مؤكدا أنه مجني عليه وأن المواطنين المتواجدين حاولوا إعطاء الكمسري أموال لكنه رفض.

نفت هناء زكي قنديل، المعروفة إعلاميًّا بـ “سيدة قطار المنوفية”، أن تكون قد دفعت أي غرامات لتأخر قطار منوف، مشيرة إلى تلقيها مكالمة من ناظر محطة شبين الكوم يبلغها بالحضور بالتوقيع على دفع غرامة تأخير، وهم من جمعوها لها، ولكنها رفضت ذلك مؤكدة أنها لم تتسبب في تأخير قطارات، ومن تسبب في ذلك الكمسري بسبب تعنته مع المواطن.

وأكدت المحامية هناء زكي، المعروفة بسيدة قطار المنوفية، خلال فيديو لـ “القاهرة 24″، أنها تحركت وتدخلت في الواقعة بسبب صراخ الطفلة بعد الاعتداء على والدها، وأنها طلبت من الكمسري دفع الغرامة، ولكنه رفض وصمم أن يأخذها من المواطن نفسه، وأبدت استغرابها من هذا التعنت الذي يضر بمرفق مهم كالسكة الحديد.

وأضافت سيدة قطار المنوفية، أن تعنت الكمسري تسبب في تأخير القطار وعدم ملاحظته ومراجعته لباقي تذاكر الركاب، مطالبة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإعادة الحق لأصحابة، وأن يطيب خاطر الطفلة التي شاهدت والدها في موقف إهانة.



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