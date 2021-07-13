فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تصفية ربيع مسعود، رئيس مافيا تهريب البنزين إلى سوريا، داخل صالون حلاقة في مدينة طرابلس بلبنان. وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة بصالون الحلاقة، دخول ملثمين يحملون مسدسات، وقاموا بإطلاق النار على رئيس المافيا. وكان رئيس مافيا تهريب البنزين من لبنان إلى سوريا يجلس على كرسي الحلاقة، ودخل رجلين ملثمين، وقاموا بتصفيته أمام أعين المتواجدين في الصالون. وغادر جميع المتواجدين في صالون الحلاقة، الموقع بعد سقوط رئيس مافيا تهريب البنزين، قتيلًا.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/VID-20210713-WA0048.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: ملثمون في لبنان يقتحمون صالون حلاقة ويطلقون النار على رأس زبون ويلوذون بالفرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.