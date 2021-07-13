تراند الفن: صديق شقيق رامي صبري يكشف مفاجأة عن وفاته غرقًا بترعة المريوطية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال صادق عادل، الصديق المقرب لكريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، إن صديقه كان يحاول إصدار ألبوم في الفترة الأخيرة، كما كان يعمل على إطلاق أغنية وطنية، لافتًا إلى أنه لم يكن شكاءً وكان يفضل الانفراد بأحزانه وعدم البوح بها.

وأضاف “عادل”، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: “أشعر بالتعجب بسبب وفاته بسبب الغرق، لأنه كان بيعرف يعوم كويس جدا”. وحول سبب ما نُشر بشأن الاعتداء عليه، أكد أن المسؤولين عن المصحة لم يرغبوا في تركه يهرب خارج المصحة حتى يستفيدوا من الأموال التي يدفعها وبخاصة أنه شقيق فنان كبير.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها استضافته بسبب تضارب الروايات حول وفاته، وبالتالي حاولت كشف الحقيقة والإعلان عن السبب الحقيقي لموته على لسان أقرب المقربين له، ونفي ما نشر بشأن دخوله المصحة بسبب إدمان المخدرات.

وتابعت: “سأفتح شاشة 90 دقيقة، حتى تكون جسرًا ومعبرًا للمواهب الفنية، وسنخصص حلقة كل شهر لأفضل المواهب، وبذلك أكون قد قمت بدوري، لأننا يجب أن نقف مع الشباب، وألا ننتظر حتى يموتوا لكي نعرب عن تقديرنا لهم”.

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