فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق أغرب طريقة لتقديم المشروبات للزبائن في أحد الكافيهات بالرياض. وأظهر الفيديو العاملين في الكافية، وهم يرتدون أحذية التزلج الرياضية ويستعرضون بحركات رشيقة داخل المقهى قبل تقديم المشروبات. وحظي المقطع على تفاعل واسع من جانب المغردين بسبب الطريقة غير التقليدية في تقديم القهوة والمشروبات للزبائن.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/34.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أغرب طريقة لتقديم المشروبات للزبائن في أحد كافيهات الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.