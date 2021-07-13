تراند الفن: خالد عيد يمنح لاعبي غزل المحلة إجازة يومين في العيد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 3/8.

وقرر الجهاز الفني للفريق المحلاوي بقيادة خالد عيد، منح اللاعبين إجازة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين يوم الوقفة وعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يصرف مجلس إدارة غزل المحلة قسط اللاعبين الشهري غدًا الأربعاء، قبل بداية التدريبات الجماعية لتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة مع الزمالك.

ويحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة جمعهما من 27 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة، وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 61 نقطة.

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