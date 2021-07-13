تراند الفن: أحمد عز عن ترشيح أمير كرارة لـ “هجمة مرتدة 2”: “سمعت زيكم”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - علق الفنان أحمد عز، على الأخبار المتداولة التي تزعم باختيار الفنان أمير كرارة، لتقديم الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022.

وقال أحمد عز في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إنه ليس لديه أي علم عن تلك الأخبار المتداولة، معقبًا: “أنا سمعت زيي زيكم إن أمير هو اللي هيعمله ويارب يحقق نجاح أكبر إن شاء الله”.

“هجمة مرتدة” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، هشام سليم، هاجر الشرنوبي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمد جمعة، يوسف عثمان، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان تعرض المسلسل للعديد من التوقفات، فكان من المقرر مشاركته في رمضان 2020، ولكن حلت جائحة فيروس كورونا وغيرت الموازين ليتقرر تأجيله للموسم الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى انشغال “عز” في عرض مسرحيته “علاء الدين”، فتوقف التصوير عدة مرات.

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