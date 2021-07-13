فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن ما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات. وقال “العبدالعالي” في تصريح عبر حساب “المتحدث الرسمي لوزارة الصحة” في “تويتر”: إنه “يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات”. وأضاف: “نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من “الصحة” بشأن ما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.