تراند الفن: البحرين تضع 16 دولة في القائمة الحمراء بسبب فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، ضم 16 دولة جديدة إلى القائمة الحمراء للسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الطيران المدني بالبحرين، إن الحكومة ضمت نحو 16 دولة جديدة لقائمة الدول الحمراء، بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة “بنا” البحرينية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن القرار الجديد جاء بعد توصية الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالبحرين، وموافقة اللجنة التنسيقية، لتحديث القائمة الحمراء، وتم ضم جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان، وذلك إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا وهي جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأكدت الهيئة أنه سيتم استمرار منع دخول المسافرين من دول القائمة الحمراء، حتى الذين سيدخلون البلاد فترة مؤقتة، باستثناء أصحاب التأشيرات السارية في البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.