فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري، مدى إمكانية الخلط بين التطعيمات المضادة لفيروس كورونا. وقال باهبري: “اخذت الجرعة الأولى استرا زينكا، أقدر أخذ الجرعة الثانية فايزر، طبعاً، وزارة الصحة ومن يقودوا الأزمة بعد تقيمهم للأدلة العلمية، قالوا نعم”. وتابع: “الخلط بين اللقاحات آمن وفعال، ويعطي أجسام مضادة أكثر من أخذ الجرعتين من لقاح واحد، في دراسات جيدة ودول كثيرة أعترفت بها، المملكة الوزاة أكدت أنه فعال وآمن”. وزاد: “منظمة الصحة العالمية نقلوا خبر غلط، بينقلوا شيء هما ما يعرفوه، هذا الفيديو القادم، هذا الفيديو الحقيقي، لرئيسة التصريح في منظمة الصحة العالمية، تأكد على فعالية الخلط بين التطعيمات”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. نزار باهبري يكشف حقيقة وجود أضرار نتيجة الخلط بين لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.