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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد :انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المستخدمين المصريين، صورة أثارت جدلا واسعا لقس مسيحي بصحبة مجموعة من الأطفال داخل أحد المساجد.
ادعاء زائف
ادعى ناشرو الصورة أنها لأحد الكهنة المسيحيين أثناء تبشيره للأطفال المسلمين داخل أحد المساجد، وتحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، لكن هذا الادعاء زائف وغير دقيق على الإطلاق.
الصورة انتشرت على “فيسبوك” و”وتويتر”، وادعى الناشرون أنها كانت خلال ندوة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف، وأنها اتخذت في مسجد النور بمدينة شبرا في محافظة القاهرة.
حقيقة الصورة
لكن في الحقيقة، بعد بحث وتدقيق، تبين أن الصورة التقطت قبل 3 سنوات في مسجد بمحافظة أسوان، في أقصى جنوب البلاد.
وبحسب ما ذكرته المواقع الإخبارية المصرية، فإنها تظهر زيارة لأطفال حضانة العذراء مريم، إلى المسجد، لتقديم التهنئة للمسلمين بعيد المولد النبوي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن حقيقة صورة قس مسيحي بصحبة مجموعة أطفال داخل مسجد في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.