تراند الفن: رئيس مجلس الأمة الكويتي يتوجه إلى مصر للقاء السيسي وجبالي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - غادر مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بلاده متوجها إلى مصر، مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن زيارة رئيس مجلس الأمة، لمصر تستغرق 3 أيام وتشهد عقد لقاءات مع السيسي وجبالي.

وكانت الكويت، جددت دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنها “تؤيد الحقوق المائية المشروعة للجمهوريتين الشقيقتين”، وفقا لبيان مجلس الوزراء الكويتي، أمس.

وذكر المجلس بعد اجتماعه الأسبوعي، أنه يتابع باهتمامٍ بالغٍ تداعياتِ قضية سد النهضة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء الأزمة وحلها وفقًا لقواعد القانون الدولي.

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