شوف أقوى عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية والإلكترونيات

عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية من الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون وغيرها من الإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللاب توب وغيرها العديد من عروض جرير على إكسسوارات الجوالات، بل إن عروض جرير لم تكتفي بالتخفيضات والخصومات الجبارة التي تقدمها على هذه المنتجات، بل أيضاً تقدم هدايا شراء مجانية فورية بقيم مختلفة على كل منتج سواء مقدمة من مجموعة جرير التجارية أو من الشركات المصنعة نفسها، كما يمكنكم الحصول على هذه العروض من خلال زيارة أحد فروع مكتبة جرير المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، أو من خلال الشراء أون لاين من الموقع الرسمي الخاص بمكتبة جرير، كما أن جرير تتيح إمكانية تقسيط المشتريات على 36 شهر لعملائها القيمين، وإليكم فيما يلي أفضل هذه العروض لهذا الأسبوع.

عروض مكتبة جرير على شاشات التلفزيون واللاب توب.

و سواء أن كنت تسعى إلى تجديد مقتنياتك من الأجهزة الألكترونية سواء كمبيوتر مكتبك أو حتى شاشة التلفزيون، سوف تجد من خلال هذه العروض ما هو أفضل، سواء من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة والجودة أو من حيث الأسعار التنافسية التي تقدمها عروض جرير اليومية، وإليكم أهم عروض الأسبوع لهذا القسم.

ريزر بليد 15، جهاز كمبيوتر محمول بلوحة مفاتيح إنجليزية متوفر بسعر 11,199 ريال سعودي بدلاً من 13,599 ريال.

شاشة تلفزيون هاير مقاس 65 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 4,699 ريال.

ال جي شاشة تلفزيون مقاس 70 بوصة الترا اتش دي، دقة 4K بسعر 4,599 ريال سعودي بدلاً من 6,899 ريال.

هواوي كمبيوتر محمول ميت بوكس إكس 13 بوصة بسعر 4,499 ريال سعودي بدلاً من 5,999 ريال، بالإضافة إلى هدية شراء مجانية بقيمة 792 ريال عند الشراء.

عروض الهواتف الذكية وأكسسوار الجوالات:

جوال أبل أيفون 12 برو، سعة 256 جيجا بايت، جرافيتي بسعر 4,899 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال.

هاتف أبل أيفون 12 سعة 64 جيجا بايت متوفر بألوان الأسود والأخضر بسعر 3,499 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال.

أبل أيفون 12 ميني سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر بسعر 2,999 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال.