- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات ليس لها مثيل تصل ل 60% في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية يقدم موقع اكسترا خصومات سعودية أضافية حصرية من سوق اكسترا بأفضل تخفيضات عيد الأضحى هذا الموقع يوفر لك أسعار مخفضة جدا لمختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والمواصفات الفنية المختلفة من ماركات عديدة وهي Apple و Huawei و Samsung وخصومات الموبايل فريدة من نوعها لأنهم أشهر الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية
سنعرض لكم في مقال اليوم الفوائد التي تقدمها لكم أسواق اكسترا خصم عيد الأضحى الذي يتميز بالمنافسة السعرية للشركة في هذا الوقت من العام، لأن عيد الأضحى لحظة خاصة جدا في قلوب جميع المسلمين في جميع دول العالم، لقد اهتم التخفيض الذي قدمته Extra Online بأسعار أكثر من طراز منها للهواتف المحمولة الحديثة، وذلك بسبب تزايد عدد الشركات المصنعة للهواتف المحمولة مؤخرًا، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة بينهم، لأن جميع شركات التكنولوجيا تعمل بجد توفير التوازن بين دمج الأجهزة المحمولة بتقنيات متعددة وتزويد المستهلكين بالأجهزة المحمولة بأقل سعر ممكن، مما عزز روح المنافسة:
خصومات اكسترا
- عروض اكسترا الأسبوعية لينوفو كيه 12 نوت، 128 جيجا، أخضر، بخصم 38.93٪ بسعر 549 ريال بدلا من 899 ريال.
- Nokia 8.3، 128 GB، Blue، خصم 37.21٪ بسعر 1299 ريال بدلاً من 2069 ريال.
- Lenovo K1 4G، 64GB، Blue، بسعر 35.76٪ بسعر 449 ريال بدلاً من 699 ريال.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا الأسبوعية سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا، 128 جيجا، أسود، خصم 34.53٪ بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا، 128 جيجا، رمادي، خصم 34.53٪ بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي.
- سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا، 128 جيجا، ابيض، خصم 34.53٪ بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي.
- نوكيا 2.4، 64 جيجا، ازرق، خصم 30.71٪ بسعر 415 ريال بدلاً من 599 ريال.
- موتورولا جي 30، 4 جي، 128 جيجا، اسود، خصم 30٪ بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات ليس لها مثيل تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.