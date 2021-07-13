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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلكيا موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية وعدد الإجازات الرسمية في المقال التالي
فلكيا موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية، عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني في الإسلام، حيث يوجد عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك فقط في الإسلام ولا توجد أي أعياد إسلامية أخرى، يوم العيد هو اليوم المنتظر لدى الجميع وخصوصًا الأطفال، وذلك لان فيه فرحة كبيرة جدًا حيث يلعب الأطفال ويمرحوا ويذهبوا لمعايدة أقاربهم وجيرانهم فما أجمل عيد الأضحى، وهذا ما يجعل الجميع يسأل عن موعده.
فلكيا موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية
- أعلنت دار الإفتاء المصرية حسب الاستطلاع الهلال عن أن عيد الأضحى المبارك سوف يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر يوليو لعام 2021 (20/7/2021) وسوف يستمر العيد إلي يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر يوليو لعام 2021 (22/7/2021)
- وان يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام 2021 (19/7/2021) سوف يكون يوم وقفة عرفة.
- تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو.
- تستمر الإجازة لمدة 5 أيام متواصلة من يوم الاثنين (يوم عرفة) وحتى يوم الجمعة (ثورة 23 يوليو).
مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك
بعد أن تناولنا موعد عيد الأضحى وعدد الإجازات هيا بنا نتعرف على مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
- يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في مختلف البلدان الإسلامية على مستوي العالم كما يلي:
- الذهاب لصلاة العيد مع لبس الثياب الجديدة والتطيب.
- ذبح الأضحيات، وتوزيع معظمها على الفقراء والمساكين وكذلك الأقارب.
- إعداد الكثير من أصناف المأكولات المتنوعة باستخدام لحم الأضحية، مثل عمل الفتة والكوارع وغيرها من الأطعمة اللذيذة.
- الذهاب لمعايدة الأهل والأصحاب والجيران.
- شراء اللعب للأطفال وإعطائهم العيدية الخاصة بهم.
- الذهاب إلى حدائق والأماكن العامة من اجل التنزه والاحتفال بالعيد.
- السفر إلى بلدان أخري للاحتفال بالعيد، مثل السفر من الريف على المدينة.
- شراء ملابس جديدة للأطفال والكبار، وذلك م اجل الاحتفال بالعيد.
- تنظيف وترتيب المنزل من اجل استقبال الضيوف في يوم العيد.
- إعداد العزائم الولائم عند الأهل والأقارب باستخدام لحوم الأضحية، وذلك من اجل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
- شراء الكثير من الحلويات والشكولاتة والمياه الغازية.
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