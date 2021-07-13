فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، عن قلقه

إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وأكد أسف الاتحاد الأوروبى لإعلان إثيوبيا عن الملء الثانى

لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع مصر والسودان بشأن هذه المسألة وجدد دعم الاتحاد الأوروبى لجهود الاتحاد الإفريقى

لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ومصر والسودان.

جاء ذلك فى بيان أصدره بوريل، فى أعقاب اجتماع عقده مع وزير

الخارجية سامح شكرى فى بروكسل، حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا فى سياق الشراكة

بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وأضاف البيان، الذى نُشر على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبى، أن الطرفين ناقشا أهمية

مياه النيل لدول المصب.

وشدد بوريل على أن الجهود التى يقودها الاتحاد الإفريقى لحل

النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبى وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

وأعرب جوزيف بوريل عن تقديره لدور مصر، الذى وصفه بـ”المهم”

فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، لا سيما فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل

وفلسطين يحقق الهدف المشترك لحل الدولتين.

وأكد بوريل علي نقل

رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبى سيعمل عن كثب مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين لإعادة

بدء عملية سياسية تحقق حلولا دائمة ومستدامة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن موقفه مما فعلته إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.