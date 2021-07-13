تراند الفن: “المرور” يكشف عن غرامة مخالفة الوصول للمسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة

صحيفة المرصد : كشفت الإدارة العامة للمرور، عن العقوبات المقرر توقيعها على من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به دون تصريح

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “بناء على الأحكام والعقوبات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة، لمواجهة فيروس كورونا”.

وتابع: “سيخالف كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى مزدلفة عرفات) دون تصريح، بغرامة 10 آلاف ريال حتى نهاية الـ 13 من ذي الحجة”.

وشددت إدارة المرور، في بيانها على أن العقوبة، تتضاعف عند التكرار المخالفة.