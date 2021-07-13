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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت الإدارة العامة للمرور، عن العقوبات المقرر توقيعها على من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به دون تصريح
وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “بناء على الأحكام والعقوبات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة، لمواجهة فيروس كورونا”.
وتابع: “سيخالف كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى مزدلفة عرفات) دون تصريح، بغرامة 10 آلاف ريال حتى نهاية الـ 13 من ذي الحجة”.
وشددت إدارة المرور، في بيانها على أن العقوبة، تتضاعف عند التكرار المخالفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المرور” يكشف عن غرامة مخالفة الوصول للمسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.