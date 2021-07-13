تراند الفن: “البنك المركزي”: لا يشترط الذهاب لصندوق الإسكان الاجتماعي للاستفادة من “التمويل العقاري”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الشقة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بفائدة 3% لا بد أن تكون كاملة التشطيب، والغرض من المبادرة أن البنك والحكومة تريد الحصول على سكن لائق، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لدعم الأسر والمتزوجين الجدد بمنح استفادة كبيرة للمواطنين بالحصول على شقق مشطبة تشطيبا كاملا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أن المواطن يتوجه إلى البنك ويدفع القيمة المقدمة 10%، والـ90% الأخرى يتم توجيهها على 30 سنة للبنك، والبنك يدفع قيمة الوحدة كاملا، وهو من يتحمل التعامل مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لمتوسطي الدخل.

وتابع أن الأشخاص الذين يحصلون على وحدات من شقق الإسكان الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية أو وحدات الوحدات المحلية، لا يشترط الذهاب للشهر العقاري، موضحًا أن من يذهب للشهر العقاري هو من يشتري شقة من القطاع الخاص.

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