تراند الفن: سقوط المتسابق المصري من أعلى الحصان في بطولة العالم للخماسي الحديث (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - سقط المصري يوسف عليان، من أعلى حصانه خلال مشاركته في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات المقامة في مصر 2021.

وانطلقت أمس الإثنين منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي يتم تنظيمها في ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة، هي: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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