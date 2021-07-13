تراند الفن: البنك الأهلي في مواجهة سيراميكا استعدادا للأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، بفريق سيراميكا كليوبترا غدًا الأربعاء ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي

، استعدادا لمواجهة فريق الأهلي المقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ضمن مباريات فريق البنك الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى خالد جلال المدير الفني للفريق، إلى الاطمئنان علي جاهزية لاعبي الفريق خاصة بعد التوقف الطويل عن المشاركات الرسمية منذ لقاء المصري البورسعيدي الذي تمكن فيه الفريق من الفوز وحصد ثلاثة نقاط هامة للغاية.

ودخل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، معسكرًا مغلقا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لعودة الدوري.

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