تراند الفن: إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب (أسماء)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 مساءً - بدأ منذ قليل، حفل إعلان جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، وأعضاء لجنة التحكيم.

وفاز عن فرع الكتاب الأول، كتاب “حين طار الطاووس إلى باريس” للكاتب كريم البشلاوي، وفاز بجائزة الكتاب المترجم عصام الشربيني عن كتاب “النيل.. مدن وحضارات على ضفاف نهر” وكتاب “توماس راسل” لمصطفى عبيد.

كما فاز كريم بهاء الدين عفيفي، عن كتاب “انتظر يا صديقي” فرع الطفل، وفى مجال دراسات إنسانية فاز أسامة الفرماوي عن كتاب “عروسة المولد في قويسنا”، وفي فرع الكتاب العلمي فاز كتاب “علم الخيال” للكاتب محمد يحيى.

وفاز عن فرع تحقيق التراث “مخزون البلاغة” تحقيق الدكتور عبد الرازق حويزي، عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب، وفاز في فرع النقد الأدبي منير فوزي عن “تحليل الخطاب الثقافي” قراءات نقدية في نصوص معاصرة.

وفاز السيد فهيم عن عمله “حزام ناسف” في فرع المسرح، وفى شعر العامية فاز ديوان “مفيش رقم بيرد” للشاعر محسن محمد، وفى فرع شعر الفصحى فاز ديوان “سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد” للشاعر محمد سالم، عن هيئة الكتاب.

وفاز عن فرع السينما كتاب “ثلاثية صناعة الفيلم” لعلي بدرخان، عن هيئة الكتاب، والقصة القصيرة فاز هيثم الورداني عن “ما لا يمكن إصلاحه”، وفازت رواية “صالة أورفانيللي” لأشرف العشماوي عن أفضل رواية، ودار كيان للنشر والتوزيع عن أفضل ناشر.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، ولمدة شهر كامل، وانضوت المسابقات علي 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبي – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمي، و2 منها للشباب تحت 35 سنة في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

وكان شرط التقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (52).

وتقام الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان “في القراءة حياة”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة “ثقافتك كتابك”، التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 و20 جنيهًا، إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا، وبث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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