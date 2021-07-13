تراند الفن: محافظ أسوان يوجه بالبدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي بمنطقة الكرور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة 11 بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، والذى سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600 مللى، والذى حدث به عدد من الكسور المتتالية مما يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمباني المجاورة.

وأوضح المحافظ خلال اجتماعه بقيادات وممثلي أهالي منطقة الكرور، أنه تم تشكيل لجنة شعبية أخرى تضم قيادات ورؤساء جمعيات المنطقة لتحديد الأضرار، التي ستقع على بعض المنازل المتوقع تأثرها من مشروع الإحلال والتجديد عقب تحديد المسار للخط الجديد.

وقد شهد الاجتماع استعراض العديد من المشاكل والمطالب الجماهيرية وخاصة تطوير وإحلال محطة أراشكول لمياه الشرب والشبكات، بجانب إدخال خدمة الغاز الطبيعي، وأيضًا رصف المدخل الرئيسي، علاوة على الإسراع بإنشاء المعهد الأزهري، ودعم نادى الهلال، فضلًا عن خلق ظهير صحراوي للامتداد العمراني.

وأشاد عطية بروح المسؤولية المجتمعية وخاصة أن الاجتماع شهد توافق على حتمية تنفيذ الحل الجذري لمشكلة خط الطرد الرئيسي في أسرع وقت ممكن للقضاء على معاناة المواطنين من تكرار انقطاعات مياه الشرب، بجانب حماية المنازل من تسرب مياه الصرف.

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