تراند الفن: من بينها مصادرة المركبة .. شاهد : أمن الحج يكشف عن 3 عقوبات في حق من يقوم بنقل المخالفين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : كشف قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، العقوبات المقرر توقيعها على أي مخالف يدخل المشاعر المقدسة بدون تصريح خلال موسم الحج. وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم: “هناك مخالفات خاصة بالناقلين، هذه المخالفات تتراوح ما بين 3 مراحل، في المرحلة الأولى القبض على المخالف الناقل سواء كان مواطن أو مقيم، وتغريمه 10 آلاف ريال وسجنه 15 يوماً ومصادرة وسيلة النقل”. وتابع: “يتم ذلك وفقًا لأمر قضائي، ويتم اللجوء للجهات القضائية لمصادرة هذه المركبة”.

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