تراند الفن: “المسند” يكشف عن أسرع طريقة لإخراج الهواء الحار من داخل السيارة في الصيف

صحيفة المرصد: كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن أسرع طريقة لإخراج الهواء الحار من داخل السيارة في فصل الصيف.

وقال “المسند” على حسابه في “تويتر”: “في فصل الصيف وعندما تكون سيارتك تحت أشعة الشمس الحارقة، يعمل زجاج السيارة عمل الصوب الزراعية، إذ يسمح الزجاج بنفوذ أشعة الشمس الحرارية، ولا يسمح بخروجها”.

وأضاف: “الأمر الذي يجعل درجة الحرارة داخل السيارة كالفرن، وأحيانًا تصبح درجة الحرارة في الداخل أعلى من الحرارة في الخارج بنحو 20-15 درجة مئوية”.

وأوضح “المسند” أن “أسرع وأنجع وسيلة لإخراج الهواء الساخن من داخل السيارة، افتح النافذة الأمامية من جهة الراكب، وأنت خارج السيارة افتح باب السائق بالكامل من 5 إلى 8 مرات بسرعة متوسطة لطرد الهواء الساخن، وخلال أقل من دقيقة سيتعادل الهواء الداخلي مع الخارجي إلى حد ما”.