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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن أسرع طريقة لإخراج الهواء الحار من داخل السيارة في فصل الصيف.
وقال “المسند” على حسابه في “تويتر”: “في فصل الصيف وعندما تكون سيارتك تحت أشعة الشمس الحارقة، يعمل زجاج السيارة عمل الصوب الزراعية، إذ يسمح الزجاج بنفوذ أشعة الشمس الحرارية، ولا يسمح بخروجها”.
وأضاف: “الأمر الذي يجعل درجة الحرارة داخل السيارة كالفرن، وأحيانًا تصبح درجة الحرارة في الداخل أعلى من الحرارة في الخارج بنحو 20-15 درجة مئوية”.
وأوضح “المسند” أن “أسرع وأنجع وسيلة لإخراج الهواء الساخن من داخل السيارة، افتح النافذة الأمامية من جهة الراكب، وأنت خارج السيارة افتح باب السائق بالكامل من 5 إلى 8 مرات بسرعة متوسطة لطرد الهواء الساخن، وخلال أقل من دقيقة سيتعادل الهواء الداخلي مع الخارجي إلى حد ما”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المسند” يكشف عن أسرع طريقة لإخراج الهواء الحار من داخل السيارة في الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.