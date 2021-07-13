تراند الفن: “ابني بيموت مني”.. أب يستغيث لإنقاذ ابنه من مرض السرطان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - انتشرت في الساعات الأخيرة استغاثة طبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لإنقاذ الطفل أحمد محمد فارس من الموت، بعد إصابته بالسرطان في المخ دون أي مقدمات.

تواصل “القاهرة 24” مع والد الطفل محمد فارس وبصوت خافت منهمر في البكاء، قال: “ابني بيموت مني وأنا دلوقتي رايح إسكندرية علشان يموت وسط أخواته معنديش حل تاني بعد ما اتقلفت في وجهي جميع الأبواب أحمد يعاني من ورم كبير ومياه على المخ”.

البداية كانت عندما شعر الطفل أحمد بالتعب وظهرت عليه بعض علامات غريبة مثل الغياب عن الوعي وثُقل اللسان والتعرض للإغماء المستمر، حتى أصبح وضعه الصحي غير مستقر وتصرفاته لا إرادية؛ لذلك اتجه والده إلى مستشفى “الطلبة” بالإسكندرية وأجريت له الفحوصات اللازمة من أشعة الرنين وخلافه حتى أثبتت إصابته بالسرطان وحالته متأخرة جدًا.

وعند الذهاب به إلى مستشفى 57357، لم يجد الطفل البريء سريرًا له وسط المرضى رغم اعتراف الأطباء بحالته الخطيرة بعد الاطلاع وإجراء الفحوصات الطبية الخاصة به، طلبوا من والده التوجه إلى مستشفى أبو الريش لأن حالة ابنه حرجة للغاية ولا تسمح بوضعه في قوائم الانتظار.

ويتابع والد الطفل: “بدأت المُعاناة الحقيقية في أبو الريش بين التنقل من الطبيب للآخر وانتظار لساعات طويلة ولكن بلا جدوى، وعند مبادرتهم بالسؤال: “مش هنعمل العملية لأحمد النهارده؟.. كان الرد بالرفض القاطع وطلب مني التوجه إلى مستشفى المنيرة”.

واختتم حديثه: “هستنى ايه؟.. منه لله اللي كان السبب مش هلحق أعالج ابني أنا راجع اسكندرية أشوفله أي مستشفى أعالجه فيها”.

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