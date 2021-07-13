تراند الفن: “أجابت على 50 مسألة رياضية في دقيقتين ونصف”.. “جودي” عبقرية تأهلت لتصفيات العالم للسروبان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 مساءً - منحها الله قدرات عقلية جبارة، جعلتها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية للاتحاد العالمي للسروبان.. جودي عبد الرحمن ربيعي، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، كتبت اسمها بأحرف من ذهب وسط العباقرة.

“لما شفت حبها للحساب، حبيت أنميه”.. هكذا بدأ عبد الرحمن ربيعي، والد الطفلة جودي، حديثه لـ “القاهرة 24″، مضيفًا أن بداية اكتشاف قدرات ابنته الذهنية، عندما بدأت تأخذ “كورس يوسي ماث” مع أصدقائها في الحضانة، تحت إشراف مدربة الحساب الذهني.

بدأت جودي بمستوى تمهيدي في الحساب الذهني، وبعد أن ظهر مستواها أرسل الاتحاد الدولي للسروبان، دعوة إلى مدربتها صفاء، لحضور مسابقة تحت إشراف الاتحاد، في 12 فبراير 2021، بالمنتدى العلمي أمام برج القاهرة بالجزيرة.

وتضمنت المسابقة 50 سؤالًا، وكانت جودي أصغر متسابقة بها، ولكنها نجحت في حل المسائل الرياضية في دقيقتين و23 ثانية، رغم أن الوقت المحدد للإجابة كان 10 دقائق، وحصلت على شهادة مشاركة وكارنيه العضوية من الاتحاد الدولي السروبان، ثم رفعت الكأس والميدالية.

شاركت جودي في مسابقة أخرى، يوم 13 مارس 2021، على مستوى الجمهورية، تحت إشراف رئيس الإتحاد الدولي للسروبان، الدكتور محمد الجبالي، وحصدت المركز الأول في المستوى الأول، رفقة أحمد عادل وإبراهيم محمد عبدالجيد وأسامة محمود عباس.

أجابت جودي على 60 سؤالًا في 3 دقائق و40 ثانية، وتأهلت بعدها لتصفيات بطولة العالم في دبي، والتي كان من المفترض أن تنعقد المسابقة المقبلة في شهر يونيو الماضي بدبي، ولكن والد جودي أوضح أن البطولة التي تأهلت لها ابنته تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تتم في شهر يونيو، وحتى الآن، لم يتم إخبارهم بالموعد الجديد.

رغم إصابتها بوعكة صحية في إصبعها الأيمن، جعلها تتوقف على التدريب بأمر من الدكتور المعالج، وصلت جودي إلى نهائي بطولة العرب المقامة في الجزائر، وحصدت لقب الأبطال المميزين، وتم تكريمها هناك، ولقبت بالبطلة المميزة الصغيرة.

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