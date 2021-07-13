شوف عروض هايبر بنده في المملكة وخصم 70% Hyper Panda في مجله بنده وبنده اون لاين Panda

خصومات، وتخفيضات متعددة يقدمها لكم هايبر بنده Hyper Panda ماركت في المملكة العربية السعودية، وأيضاً في جميع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، ويقدم بنده عروض مميزة جداً وموسمية لكل مناسبة، وبإقتراب موسم عيد الأضحى المبارك فتتوفر عروض هايبر بنده على جميع المنتجات بنسبة خصم تصل إلى 70% لكل عملاء هايبر بندة ماركت Panda market.

عروض هايبر بنده وخصم خاص

يقدم هايبر بنده من يوم 12 يوليو ولمدة أسبوع كامل خصومات مميزة جداً على جميع أنواع المخبوزات الطازجة، ومنها: خصم مميز على البسكويت المصري الطويل، وكذلك على كروسان الجبنة اللذيذ، والأكثر مبيعاً، كما يوجد خصم ممتاز على الكرواسون بالزعتر عبوة خمس حبات، وأيضاً يوجد خصم مميز على المعمول بالتمر المميز تمر المدينة المنورة، وكذلك يتوفر خصم خاص على عبوات الكرواسون السادة، وعرض خاص من بنده Panda على الكيك الإنجليزي.

عروض بنده الأسبوعية وبنده اون لاين

عروض هايبر بنده مستمرة مع حضراتكم لهذا الأسبوع، حيث يقدم الماركت خصم مميز على اللبنة مميزة المذاق من حلواني Halwani، و يقدم أيضاً خصم مميز على كريمة الطبخ والخفق من ماركة برايد، ويتوفر أيضاً لدى الماركت خصم خاص على زبادي ندى الطازجة كاملة الدسم Nada، وتخفيض آخر على الزبادي الطازجة كاملة الدسم من شركة الصافي، وعرض مميز على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من بينار Pinar.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda

يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market أيضاً العديد من الخصومات على منتجات الألبان، والجبن، ومنها: عرض خاص على الجبنة الكريمي من ماركة أبو الولد، كما يتوفر خصم مميز على رقائق السبرينج رولز من سويتر الماركة المتميزة المذاق، ويتوفر أيضاً خصم مميز على الجبنة الشرائح للساندوتشات من ماركة برايد، ويتوفر أيضاً خصم خاص على الميني رولز من أمريكانا، وعرض على الجبنة المثلثات من ماركة البقرة الضاحكة لافاشكيري، ويتوفر تخفيض مميز على سعر الجبنة المربعات من ماركة كيري المميزة المذاق، ويوجد خصم آخر على الجبنة المربعات من كيري Kiri، وكذلك العديد من الخصومات عبر موقع ثقفني الرسمي.