نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية 14 يوليو 2021 عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية والتي تعد من افضل العروض في المملكة العربية السعودية والتي تحظي باهتمام العديد من المواطنين في جميع المدن مكه و الرياض وجده حيث تقدم عروض بنده وهايبر بنده جميع المنتجات الغذائية بمناسبه عيد الأضحى المبارك بخصومات كبيره جدا لعملائها حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع كي يستفيد الجميع بالمنتجات المقدمة في جميع أسواق ومعارض ومتاجر بنده وهايبر بنده فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء هذا العرض.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

توفر عروض بنده وهايبر بنده جميع المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها كل بيت في المملكة العربية السعودية حيث توفر جميع المنتجات الغذائية كالطحين الفاخر والحليب المجفف كامل الدسم وأيضا جميع انواع الفواكه و الخضروات حيث تقدم تخفيضات علي طماطم الكاتشب وجميع أنواع المعلبات و اللحوم الطازجة و الأسماك والعديد من المنتجات الأخري توفرها عروض بنده وهايبر بنده بخصومات تصل الي 50% لجميع عملائها.

مجله عروض بنده وهايبر بنده

تحتوي عروض بنده علي الجبن الابيض و الزيتون الاسود و الاخضر و المكدوس الفاخر بسعر 29.95 ريال سعودي و مربي التوت الشامي و الحلاوه الطحينيه الساده بسعر 1795 ريال سعودي و الجبن الرومي و جبن حلوم استرا و جبن فيتا و القشطه الطازجه و اللبنه التركيه بسعر 21.95 ريال فقط كما تحتوي علي جميع انواع اللحم الطازج حيث تقدم البرجر البرازيلي و مفروم اللحم البقري البرازيلي بسعر 23.95 ريال سعودي و الكفته البقري البرازيلي.

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع الجبن حيث تقدم الجبن الموزاريلا المبشور كامل الدسم المراعي بسعر 28.95 ريال سعودي و زبده طبيعيه غير مملحه المرعي بسعر 10.95 ريال سعودي و جبن قع المراعي و شرائح جبن ساندوتش شيدر المراعي بسعر 9.95 ريال وعسل نحل طبيعي و لبنه المراعي و حليب كامل الدسم كما تحتوي أيضا علي بذور دوار عباد الشمس و الفلفل الأسود المطحون و السميد الخشن و المكسرات المشكلة و اللوز بخصومات تصل الي نصف السعر.