تراند الفن: محافظ بورسعيد يتفقد شوادر منطقة حظائر القابوطي الجديد ومحطة التسمين والمجزر الآلي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد، وذلك عقب متابعة محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد، لمُتابعة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، ورافقه خلال الزيارة أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

والتقى محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين، وحرص على سؤالهم عن الخدمات المُقدمة بمنطقة الشوادر جنوب بورسعيد، مناشدا المواطنين باقتناء الماشية وذبح الأضاحى في منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد، حيث توفر أسعارًا مناسبة للمواطنين، وتقدم خدمة مُتميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

كما تابع الغضبان، سير العمل وتجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطى الجديد، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور فؤاد البدويهي، مدير محطة تسمين الماشية، والدكتور عاطف عيسى، مدير الطب البيطري.

وشهد المحافظ، توافد المواطنين على شراء العجول والخراف من محطة تسمين الماشية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، كما سيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضًا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادًا لعيد الأضحى.

وأكد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية، وتعمل على تغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية للمواطنين خلال عيد الأضحى.

ونوه المحافظ بأن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين بأسعار رمزية مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيرًا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

وأضاف أنه يجري الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق قريبا، وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضًا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.

ووجه محافظ بورسعيد بالعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، لافتا إلى أهمية المجزر ببورسعيد الذى يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة، ويُحقق معايير السلامة فى ذبح الماشية، مُوجها برفع كفاءة المجزر خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين.

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