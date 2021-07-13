تراند الفن: سيدة قطار جديدة في مصر.. شاهد: شهامة راكبة تنقذ شخص تعدى عليه كمسري أمام ابنته بسبب تذكرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو نشرته سيدة مصرية من داخل داخل قطار “أشمون طنطا”، خلال الاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب التذكرة.

وقالت السيدة إنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة، مطالبا الشخص نفسه بدفعها.

وأضافت سيدة القطار الجديدة بحسب صحيفة الوطن المصرية ، أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص وهو من اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته، التي دخلت في نوبة بكاء متواصلة عندما شاهدت والدها وهو يعتدى عليه.

وأكدت أنها طلبت من المحصل دفع الأجرة ولكنه رفض فقامت بتحذيره من أن ما يقوم به غير قانوني لأن أكثر من شخص حاول دفع قيمة الغرامة، ولكنه أصر على موقفه رافضا استلام الأموال، وبعدها بدأت في تصوير الواقعة لكي تصل إلى المسؤولين.