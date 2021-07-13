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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو نشرته سيدة مصرية من داخل داخل قطار “أشمون طنطا”، خلال الاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب التذكرة.
وقالت السيدة إنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة، مطالبا الشخص نفسه بدفعها.
وأضافت سيدة القطار الجديدة بحسب صحيفة الوطن المصرية ، أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص وهو من اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته، التي دخلت في نوبة بكاء متواصلة عندما شاهدت والدها وهو يعتدى عليه.
وأكدت أنها طلبت من المحصل دفع الأجرة ولكنه رفض فقامت بتحذيره من أن ما يقوم به غير قانوني لأن أكثر من شخص حاول دفع قيمة الغرامة، ولكنه أصر على موقفه رافضا استلام الأموال، وبعدها بدأت في تصوير الواقعة لكي تصل إلى المسؤولين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سيدة قطار جديدة في مصر.. شاهد: شهامة راكبة تنقذ شخص تعدى عليه كمسري أمام ابنته بسبب تذكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.