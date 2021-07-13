فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - ترجمة حصرية: سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على المنتج الأكثر فعالية في إزالة الرؤوس السوداء وإعادة نضارة البشرة، حيث أنه يُستخدم كمنظف ​​يومي رائع للحصول على بشرة نظيفة. وكان المنتج الذي انتشر في أنحاء العالم تحت مسمى ” Activated Procoal” ، قد أبهر مستخدميه حول العالم بعد أن لاحظوا مدى التغيير قبل وبعد استخدامه، حيث وصفوه بأنه معجزة للبشرة وتظهر نتائجه على الفور. وأفادت الصحيفة أن المنتج البريطاني الذي طُرح بسعر 5.09 جنيهًا استرلينيًا، ويُباع على موقع “أمازون” مقابل 3.95 جنيهًا استرلينيًا فقط، يستعيد مرونة وإشراق البشرة، ويعمل على معالجة لون البشرة غير المتكافئ وندبات حب الشباب. وكتب أحد المستخدمين : ” مسرور جدًا بهذا!، لقد استخدمت الكثير من الكريمات وغسول الوجه لمحاولة التخلص من الجلد الجاف والرؤوس السوداء، كان البعض قاسيًا جدًا على بشرتي، البعض جعل بشرتي أكثر جفافاً، لكن هذا المنتج كان مختلفا، يمكنك أن تلاحظ التغيير فور استخدامه”.. لطلب المنتج أدخل على هذا أضغط هنا

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “وصفوه بأنه معجزة للبشرة”..الكشف عن المنتج الأفضل لإزالة الرؤوس السوداء وإعادة نضارة البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.