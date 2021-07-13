تراند الفن: الاجراءات المتبعة في حالة البيع أو التعثر في وحدات مبادرة التمويل العقاري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 100 مليار جنيه، ويبلغ سعر الفائدة على شراء وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%، تسدد على 30 عامًا.

ويوضح القاهرة 24 ما الإجراءات المتبعة في حالة البيع والتأخر في السداد أو التعثر:

*في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:

1ـ يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض.

2ـ يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.

3 ـ لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

ب. يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصي 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على أقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها لسعر المبادرة.

ج. في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باسـتخدام النـسب المـقررة في ســنة التعثــر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.

1ـ توقيع عقد ملزم (بروتوكول للتعامل) بين البنوك والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء.

2ـ تقوم الشركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.

3ـ التأكيد علي قيام شركات التمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري.

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