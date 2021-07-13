تراند الفن: محاضرات فنية وورش رسم للأطفال بـ “ثقافة القليوبية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة المتنوعة بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عُقد بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان: “تحليل السلوك التطبيقي”، ألقتها نهاد مرزوق عبدالخالق مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية جامعة بنها.

وأوضحت خلالها أنه يتم تعريف تحليل السلوك التطبيقي (ABA) باعتبارها عملية تطبيق منهجية تدخلات، تستند إلى مبادئ نظرية التعلم لتحسين السلوكيات الهامة اجتماعيا إلى درجة ذات معنى، وتثبت أن التدخلات المستخدمة هي المسؤولة عن تحسن السلوك.

ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية أدبية أدارها الأديب محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي، ومنهم إبراهيم رفاعي، أحمد عزام، محمد عكاشة، ماجد الهدهد، إلى جانب محاضرة بعنوان “الفهرسة الموضوعية” حاضرها رأفت سعيد، لطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها، تناول فيها تعريف الفهرسة الموضوعية، وأهدافها، والعوامل التي تؤثر في اختيار رؤوس الموضوعات، وخطوات القيام بها، فيما أقام نادي العلوم بقصر ثقافة القناطر الخيرية، تجربة باسم “دائرة الشمس”.

ونظمت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين وقصر ثقافة بهتيم ورشة رسم للأطفال، كما أقام بيت ثقافة سنديون وقصر ثقافة الطفل ببنها معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، بينما أعد بيت ثقافة شبين القناطر ومكتبة كفر طحلة ورشة عمل أشكال فنية مختلفة باستخدام ورق الفوم جليتر، بالإضافة إلى بث صفحة الفرع الرسمية لورشة حكي أعدها بيت ثقافة القلج لقصة “الفتاة الأمينة” بصوت دعاء حسن.

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