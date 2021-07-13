تراند الفن: ريال مدريد يرد على تسجيل بيريز المُسرب بشأن كاسياس وراؤول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - رد نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، على التسجيل الصوتي المسرب لرئيس النادي بشأن توجيه عبارات مسيئة عن الثنائي إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

وقال النادي في بيان رسمي: “بالنظر إلى الأخبار التي تم نشرتها El Confidencial والتي يتم فيها جمع العبارات المنسوبة إلي، أعتقد أنه من الضروري توضيح”.

وتابع: “تم نشر العبارات المستنسخة في المحادثات التي سجلها السيد خوسيه أنطونيو أبيلان سرًا، الذي كان يحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح. من المدهش الآن أنه على الرغم من الوقت المنقضي، فإن صحيفة El Confidencial تجمعها اليوم”.

وأكمل: “هي عبارات فردية للمحادثات مأخوذة من السياق الواسع الذي تحدثت فيه، دعهم يتكلمون الآن، بعد مرور سنوات عديدة على حدوث تلك المحادثات”.

وأتم البيان: “أفهم أن ذلك يرجع إلى مشاركتي كأحد المروجين للسوبر ليج، لقد وضعت الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضدهم”.

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