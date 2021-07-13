فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: يعد الطريق البري الرابط بين السعودية وسلطنة عُمان أول طريق دولي يربط بين البلدين، حيث يخترق صحراء الربع الخالي. وبدأ الطريق من حرض بمحافظة الأحساء، مرورا بالبطحاء، محاذاة لحدود المملكة مع الإمارات، حتى يصل إلى حدود سلطنة عُمان بطول 564 كيلومترا داخل أراضي المملكة. فيما ينتهي الطريق عند مدينة إدارية وسكنية متكاملة في المنفذ الحدودي بين البلدين، كما أنه لإنشاء الطريق تمت إزالة 130 مليون متر مكعب من الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي، بحسب قناة “الإخبارية”. واستغرق العمل 1.3 مليون ساعة عمل، واستخدمت فيه 650 معدة ثقيلة، كما أن تعبيد الطريق تم استخدام مليون متر مكعب من طبقات الأسفلت، بالإضافة إلى إنارة آخر 30 كيلومتراً منه. وتبين أن طول الطريق كاملا يبلغ 800 كيلومتر، وهو يختصر زمن الرحلة من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط، فيما يتطلب التنقل بين عمان والمملكة في الوقت الحالي المرور بالإمارات أولا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على أهم المعلومات عن الطريق البري الجديد الرابط بين السعودية وسلطنة عُمان -فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.