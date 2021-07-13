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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين من الخميس للسبت 15-16-17 يوليو 2021 عيد اضحي مبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض رنين على الأحذية تبدأ من اليوم الخميس وتنتهي يوم السبت المقبل في كافة فروع رنين داخل مصر. ويمكن لجميع الراغبين في الحصول علي احذية للرجال والسيدات شرائها من خلال رنين بخصومات مذهلة تصل حتى 50%. وهذه العروض هي عروض عيد الاضحي المبارك التي توفرها شركة رنين لجميع عملائها.
عروض رنين من الخميس للسبت
عروض رنين من الخميس للسبت بها مجموعة مميزة للغاية من الأحذية للرجال والسيدات وأبرزها هي:
- كوتشي حريمي مقاس 37 الي 41 رباط بسعر 37 جنية بدلاً من 75 جنية.
- تضم عروض رنين اليوم شبشب حريمي بوش فرو اشكال والوان مختلفة بسعر 17 جنية بدلاً من 35 جنية.
- تشمل عروض رنين للأحذية علي كوتشي حريمي طبي بنص أشكال والوان متنوعة بسعر 40 جنية بدلاً من 80 جنية.
- مجلة عروض رنين تضم كوتشي بانص حريمي قماش دانتيل الوان متنوعة بسعر 45 جنية بدلاً من 90 جنية.
- يمكنك الحصول على شبشب حريمي بوش بسعر 25 جنية بدلاً من 50 جنية.
- احدث عروض رنين بها كوتشي حريمي برباط بسعر 52 جنية بدلاً من 105 جنية.
عروض رنين للأحذية
- عروض رنين من الخميس للسبت بها كوتشي حريمي مقاس 37 الى 41 جلد بسعر 67 جنية بدلاً من 135 جنية.
- يمكنك شراء صندل شبابي جلد أشكال والوان بسعر 37 جنية بدلاً من 75 جنية.
- كما تضم عروض رنين اليوم كوتشي حريمي بسعر 80 جنية بدلاً من 160 جنية.
- يمكن للشباب الحصول علي كوتشي كونفرس برباط الوان متعددة بسعر 37 جنية بدلاً من 75 جنية.
- توفر شركة رنين صندل أولادي جلد مقاسات والوان مختلفة بسعر 37 جنية بدلاً من 75 جنية.
مجلة عروض رنين
- تشمل مجلة عروض رنين كوتشي شبابي برباط قماش بسعر 40 جنية بدلاً من 80 جنية.
- عروض عيد الاضحى من رنين بها كوتشي اولادي وبناتي قماش بسعر 25 جنية بدلاً من 50 جنيه.
- يمكنك الحصول علي كوتشي حريمي رصاصي حريمي بسعر 45 جنية بدلاً من 90 جنية.
- تضم عروض رنين اليوم الخميس للسبت علي كوتشي حريمي رباط اشكال والوان بسعر 62 جنية بدلاً من 125 جنية.
- عروض رنين الجديدة تحتوي علي كوتشي حريمي قطيفة استريس الوان بسعر 25 جنية بدلاً من 50 جنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض رنين من الخميس للسبت 15-16-17 يوليو 2021 عيد اضحي مبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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