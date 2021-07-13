نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 14 يوليو 2021 الموافق 4 ذو القعدة 1442 عروض عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية حيث ان هناك عمليات بحث كبيره جدا من الأشخاص في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه وجده والرياض وجميع المدن كي يستفيدوا من الخصومات التي تقدمها علي جميع منتجاتها وسلعها الرمضانية كالفواكه والخضروات وجميع أنواع المعلبات كما تحتوي عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية والأدوات الإلكترونية بخصومات تصل إلي ٥٠٪ علي جميع المنتجات حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع كي يستطيع جميع المواطنين الاستفادة من تلك التخفيضات.

عروض العثيم الأسبوعية

تحتوي عروض العثيم عل جميع المنتجات التي يحتاج اليها كل بيت من مواد غذائية حيث تحتوي علي جميع أنواع اللحم و الأسماك الطازجة و الفواكه كالعنب الأبيض و البرتقال و الموز و التين و البطيخ و الخضروات كالطماطم و الملفوف كما تقدم أيضا جميع الأدوات المنزلية و الأجهزة الكهربائية الهامة كالشاشات التليفزيونية بجميع أحجامها و الجوالات بمختلف أنواعها حيث يستمر هذا العرض في متاجر و أسواق عبدلله العثيم حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل انتهاء هذا العرض.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع أنواع المواد الغذائية حيث تقدم جميع أنواع البسكويت و الشوكلاته و بسكويت الشاي كما تحتوي علي الحلويات الشرقيه كالمعجنات المشكلة و المعول بالتمر بسعر 27.95 ريال سعودي و تورته وسط بسعر 44.95 ريال كما تضم أيضا الخبز الأبيض و كريم الدونات و البسبوسه بالمكسرات التي يعشقها الجميع الصغار و الكبار و بيتزا الخضار و المشبك بسعر 14.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع المساحيق و المنظفات حيث تقدم جل حمام ديتول بسعر 14.95 ريال سعودي و مطهر ديتول بسعر 55.95 رياال سعودي و منظف كلوركس بسعر 14.95 ريال سعودي و صابون تايد و مبيض الملابس بسعر 15.95 ريال سعودي كما تشمل جميع انواع المعلبات الغذائيه كالفول و الصلصه و الجبن وجميع انواع المشروبات و الزيوت والجبن بمختلف انواعه

تقدم عروض العثيم اللحم الحاشي الطازج بدون عظم بسعر 35.95 ريال سعودي و اللحم العجل بسعر 33.95 ريال و اللحم البلدي وجميع أنواع الجبن حيث تحتوي علي الجبن الرومي المصري بسعر 28ز95 ريال سعودي و جبن جرين لاند بالقشطه و لبنه تشيز لاند كامله الدسم بسعر 65.95 ريال سعودي و الجبن الدومتي و الزيتون المشكل بتخفيضات تصل الي نصف السعر في جميع الأسواق.

كانت هذه عروض العثيم الأسبوعية الثلاثاء 14 يوليو التي قدمناها لكم من خلال موقع ثقفني والتي قدمنا لكم فيها مجله عروض العثيم التي تحتوي علي جميع السلع الغذائية من لحوم وفواكه وبقوليات ومعلبات التي يحتاجها كل بيت حيث تقدم أسواق العثيم جميع المنتجات بتخفيضات كبيره لجميع المواطنين بمناسبه عيد الأضحى المبارك حيث يستمر هذه العرض لمده أسبوع كي يستفيد جميع المواطنين فسارعوا قبل نفاذ العرض.